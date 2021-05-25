Bucaspor 1928 Kaptanı Gökhan Köseoğlu: "Fırtına geri dönüyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bucaspor 1928 Kaptanı Gökhan Köseoğlu: "Fırtına geri dönüyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bucaspor 1928 Kaptanı Gökhan Köseoğlu, 2. Lig'e çıktıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bu takım şampiyonluğu sonuna kadar hak etti.

Bucaspor 1928 Kaptanı Gökhan Köseoğlu, 2. Lig'e çıktıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Bu takım şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. Taraftarımıza buradan selam olsun. Fırtına geri dönüyor" dedi.

Misli.com 3. Lig play-off final maçında Bucaspor 1928, Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaştığı İskenderun Futbol Kulübü'nü penaltı atışlarında 3-2 mağlup ederek 2. Lig'e yükseldi. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bucaspor 1928 Kaptanı Gökhan Köseoğlu, "Final maçına çıkarken tamamen kafa olarak hazırdık. Çünkü ilk defa final oynamıyoruz. İkinci yarının tamamını final havasında oynadık. 19 maç final gibi oynadık. Bu 20. maçımızdı. Bu ortama alışıktık. Gerçekten aile ortamımız vardı. Hocama ve ekibine teşekkür ediyorum. Aile ortamını onun sayesinde sağladık. Çok mutluyu. Tarifi imkansız. Kelimelerle anlatmaya yetmez. Taraftarımıza söz verdik. Bu takım şampiyon olacak dedik. Benim bir an bile umudum kesilmedi. Bu takım şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. Taraftarımıza buradan selam olsun. Fırtına geri dönüyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Bucaspor 1928 Kaptanı Gökhan Köseoğlu: 'Fırtına geri dönüyor'
Bucaspor 1928 Kaptanı Gökhan Köseoğlu: 'Fırtına geri dönüyor'
Bucaspor 1928 Kaptanı Gökhan Köseoğlu: 'Fırtına geri dönüyor'
Bucaspor 1928 Kaptanı Gökhan Köseoğlu: 'Fırtına geri dönüyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Murat Boz Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Adem Büyük Cenk Tosun Josef De Souza Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bucaspor 1928 Kaptanı Gökhan Köseoğlu: "Fırtına geri dönüyor" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 00:59:55. #1.15#

title