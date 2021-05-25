Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş: 'Avrupa'da nereye gidebiliriz'e bakıyoruz

"Kendi altyapı oyuncularımız ile üst lige çıktık""Efecan Barlık sakatlık, ilgisizlik ve bilgisizlik yüzünden oynayamıyor"Mustafa AKIN - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - Misli.

"Kendi altyapı oyuncularımız ile üst lige çıktık"

"Efecan Barlık sakatlık, ilgisizlik ve bilgisizlik yüzünden oynayamıyor"

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Misli.com 3'üncü Lig Play-Off finalinde İskenderun FK'yı penaltı atışları sonunda 5-4 mağlup eden Bucaspor'da Başkan Cihan Aktaş , açıklamalarda bulundu.Zor bir maç olduğunu dile getiren Cihan Aktaş, "Bucaspor, 1928 yılında kurulmuş. Bu ülkede hakikaten Çağlar'ı Cengiz'i, her ne kadar Altınordu dense de, Bucaspor kökenli bu çocuklar. Sürekli yetiştiriciliği ile ön planda olan, sürekli altyapıdan futbolcu çıkaran bir kulüp. Ben bu kulübün 3 yıl önce başına geldiğimde borç batağına batmış, kapanmak üzereydi. 2'nci Lig'den düşmüş, bizdeyken 3'üncü Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e düştü. Her şeyden önce İzmirli gençleri Avrupa'ya çıkaran bir kulüptü. Yetiştiricilik noktasına baktığınızda, bence bambaşka bir yeri var. 'Biz ne yapmak istiyoruz?' dedik, Bucaspor'u alırken; 'Tekrar yetiştirici kulüp olması konusunda hareket edelim' dedik. Bugün bu şampiyonluğu alan takımdan ilk 11'deki 6 kişi altyapı çocuğu. Bu kadronun içerisinde 18 kişilik kadronun 12'si altyapıdan ve bunların yaş ortalamasına bakarsanız 16-17. Bugün sahadaki çocukların çoğunun yaşları 20'ydi" dedi."KENDİ ALTYAPI OYUNCULARIMIZ İLE ÜST LİGE ÇIKTIK"Cihan Aktaş, yapılan transferlerle değil kendi altyapılarında yetişen sporcularla bir üst lige çıktıklarını vurgulayarak, "Kendi yeteneklerimiz ile kendi çıkardıklarımız ile şampiyon olduk. Bunu yapmak için zaten bu kulübü satın aldık, borçlarını kapattık. Türk futbolunda ödeme düzenine bakarsanız en iyi ödeme düzenine sahip, şu gün şu tarihte neredeyse futbolculara hiç borcu olmadan gelmiş bir kulüptür. Biz burayı alırken bir fabrika olarak düşündük. Zamanımın birçoğunu buraya harcıyorum. 'Biz nereye gidebiliriz'e baktık. 3'üncü Lig, 2'nci Lig bizim hiçbir zaman hayalimiz değil. Nereye gidebiliriz noktasında baktığımızda, 'Avrupa'da nereye gidebiliriz'e bakıyoruz. Biz bu kulübü her sene üst lige çıkarma yönünde bir strateji uyguladık. Bazen olmuyor; geçen sene pandeminin aksiliğini yaşadık yine Play-Off'ta çıkamadık. Bunlar olağan şeyler, bugün de kaybedebilirdik. Ama bizim burada var olma sebebimiz Türk futboluna gerçek anlamda katkı sunabilmek. 3'üncü Lig kulübü olarak sporcu sağlığı merkezine 15 milyon TL'lik yatırım yaptık" diye konuştu."EFECAN BARLIK SAKATLIK, İLGİSİZLİK VE BİLGİSİZLİK YÜZÜNDEN OYNAYAMIYOR"

18 yaşındaki defans oyuncusu Efecan Barlık hakkında da bilgiler veren Cihan Aktaş, "Efecan Barlık'ı Başakşehir'e sattım. Tam bu çocuk orada forma bulur derken, çapraz bağını kopardı milli takımda. Tekrar dahil olacak derken, birkaç gün önce yine çapraz bağı koptu. Bucaspor'un tarihinde alt liglerde her yıl gol kralı olmuş biri olmasına rağmen sakatlanarak kaldı. Sakatlık, ilgisizlik ve bilgisizlik yüzünden oynayamıyor o çocuk orada ki almayı düşünüyorlardı. Sıkı takip ettiğimiz futbolcu, çünkü satışlarından payımız var. Biz bu işe daha farklı baktık. ve şu an sporcu sağlığı merkezimiz ile bugün 3 tane çim, 4 tane suni çim sahamız ile gerçekten üretim yapmaya yönelik bir yapımız var. Aynı zamanda yarışmacı bir kulübüz ama yarışmacı olurken A'yı B'yi getirerek değil, para ile şampiyon olmak yerine kendimiz şampiyon olmak için buradaydık. Bugün son golü atan çocuk 8 senedir Bucaspor'da oynuyor. Geçen sene Turgutluspor'a kiralık vermiştim, Play-Off'tan çıkarken son golü attı ve çıktı takım üst lige. Bucaspor'a geri geldi ve son golü attı biz de üst lige çıktık, mutluyuz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın