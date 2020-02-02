Buca'da seri sonu

02.02.2020 11:31 | Son Güncelleme: 02.02.2020 11:31

TFF 3. Lig 1. Grup'ta evinde Anagold 24Erzincanspor'la 3-3 berabere kalan Ci Group Buca, galibiyet serisini bitirmenin üzüntüsünü yaşadı. Teknik direktör Ersin Aka, Erzincanspor karşısında mutlak galibiyet beklediklerini ancak 1 puana razı olduklarını söyledi. Aka, "Bu maça kadar çok iyi bir serimiz vardı, 3'te 3 yaparak zirve yarışına ortak olduk. Beraberliğe üzülüyoruz. Ancak hedefimizden sapmış değiliz. Tekrar çıkışa geçeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA