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Buca'da seri sonu

TFF 3. Lig 1. Grup'ta evinde Anagold 24Erzincanspor'la 3-3 berabere kalan Ci Group Buca, galibiyet serisini bitirmenin üzüntüsünü yaşadı.

02.02.2020 11:31 | Son Güncelleme: 02.02.2020 11:31
Buca'da seri sonu

TFF 3. Lig 1. Grup'ta evinde Anagold 24Erzincanspor'la 3-3 berabere kalan Ci Group , galibiyet serisini bitirmenin üzüntüsünü yaşadı. Teknik direktör Ersin Aka, Erzincanspor karşısında mutlak galibiyet beklediklerini ancak 1 puana razı olduklarını söyledi. Aka, "Bu maça kadar çok iyi bir serimiz vardı, 3'te 3 yaparak zirve yarışına ortak olduk. Beraberliğe üzülüyoruz. Ancak hedefimizden sapmış değiliz. Tekrar çıkışa geçeceğiz" diye konuştu.


Kaynak: DHA
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