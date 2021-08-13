Finansal yapısını güçlendiren CarrefourSA, yatırımlarına devam ediyor
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Finansal yapısını güçlendiren CarrefourSA, yatırımlarına devam ediyor

Finansal yapısını güçlendiren CarrefourSA, yatırımlarına devam ediyor
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

CarrefourSA, yüzde 100 pay sahibi olduğu Adana Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme AŞ'nin 212 milyon TL (KDV hariç) peşin bedel karşılığında devredilmesine ilişkin niyet mektubu imzaladı.

CarrefourSA, yüzde 100 pay sahibi olduğu Adana Gayrimenkul Geliştirme ve İşletme AŞ'nin 212 milyon TL (KDV hariç) peşin bedel karşılığında devredilmesine ilişkin niyet mektubu imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, finansal yapısını güçlendirecek adımlar atmayı sürdürüyor.

Bu doğrultuda CarrefourSA, yüzde 100 pay sahibi olduğu, Adana Gayrimenkul'ün sermayesinin yüzde 100'ünü temsil eden her biri 1 TL nominal değerde 113 milyon 264 bin 693,28 adet payın tamamının 212 milyon TL (KDV hariç) peşin bedel karşılığında devredilmesi hususunda görüşmeye başladı. Taraflar arasında mutabık kalınarak niyet mektubu imzalandı.

Devir işlemi sonrası elde edilecek gelir, CarrefourSA'nın finansal borçlarının azaltılmasında kullanılacak ve böylece yaratılacak ilave nakit akışları büyüme yatırımlarında değerlendirilecek.

"Bu yılı toplam 100 yeni market açılışı ve 100 yeni bayimizle tamamlamayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Üst Yöneticisi (CEO) Kutay Kartallıoğlu, CarrefourSA'nın dijital dönüşüme ve yatırımlarına devam edeceğini, müşterilerine üreticinin, ürünün, hizmetin ve fiyatın doğrusunu sunmak için çalıştıklarını belirtti.

Hem yeni market yatırımlarını sürdürdüklerini hem de küçük esnafı destekleyen bayilik sistemi kapsamında yeni market açılışlarına devam ettiklerini aktaran Kartallıoğlu, "Bu yılı toplam 100 yeni market açılışı ve 100 yeni bayimizle tamamlamayı hedefliyoruz. Yeni Neslin Sabancısı vizyonuyla dijital dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kartallıoğlu, şunları kaydetti:

"Marketlerimiz, e-ticaret alt yapımız, müşteri deneyimi yönetimimiz, lojistik ve tedarik zincirimiz dahil tüm çalışma alanlarımızda dijitalleşmeyi sürdürüyoruz. Yatırımlarımızın 3'te 1'ini dijital dönüşüme ayırıyoruz. Müşterilerimiz webden, cepten ve tabletten 50 bini aşkın ürünüyle CarrefourSA Online Market'e erişim imkanı sunuyor, 'Öncelikli Teslimat', 'Alo Sipariş' ve 'Markette Hazır' hizmetleri ile kolay alışveriş deneyimi sağlıyoruz. E-ticaret alt yapımız sayesinde aylık? 7?milyonun üzerinde ziyaretçi trafiğimiz var, mobil uygulama indirilme sayımız? aylık? 200 bine yakın, ayda 300 bin civarında sipariş?alıp teslim ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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