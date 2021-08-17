Bu yıl Süper Lig'de bay geçme var mı? Bu yıl kaç takım var? Bu sene ligde 20 takım mı olacak 21 mi? Hangi takımlar bay geçiyor?

Süper Lig'in başlamasıyla birlikte ligde kaç takım var, ligde hangi takım bay geçiyor merak ediliyor. Geçen sezon ligde 21 takım olduğu için her hafta 1 takım bay geçiyordu. Fakat bu sezon ligde 20 takım var. Bu yüzden bay geçme olmayacaktır. Peki, Bu yıl Süper Lig'de bay geçme var mı? Bu sene ligde 20 takım mı olacak 21 mi? Hangi takımlar bay geçiyor?