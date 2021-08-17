Bu yıl Süper Lig'de bay geçme var mı? Bu yıl kaç takım var? Bu sene ligde 20 takım mı olacak 21 mi? Hangi takımlar bay geçiyor?
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Bu yıl Süper Lig'de bay geçme var mı? Bu yıl kaç takım var? Bu sene ligde 20 takım mı olacak 21 mi? Hangi takımlar bay geçiyor?

Bu yıl Süper Lig'de bay geçme var mı? Bu yıl kaç takım var? Bu sene ligde 20 takım mı olacak 21 mi? Hangi takımlar bay geçiyor?
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Süper Lig'in başlamasıyla birlikte ligde kaç takım var, ligde hangi takım bay geçiyor merak ediliyor. Geçen sezon ligde 21 takım olduğu için her hafta 1 takım bay geçiyordu. Fakat bu sezon ligde 20 takım var. Bu yüzden bay geçme olmayacaktır. Peki, Bu yıl Süper Lig'de bay geçme var mı? Bu sene ligde 20 takım mı olacak 21 mi? Hangi takımlar bay geçiyor?

Bu sene ligde bay geçen takım olacak mı? merak edilen konular arasında. Ayrıntıları sizlere aktaralım.

2021-2022 SÜPER LİG'DE KAÇ TAKIM VAR? 20 Mİ 21 Mİ?

Geçtiğimiz yıl ligde 21 takım yer alıyordu. Bu sene ise ligde toplam 20 takım vardır.

YENİ SEZONDA BAY GEÇME VAR MI?

Bu sezon ligde bay geçme olmayacak. Çünkü 20 takım var. Haliyle her hafta 10 maç olacaktır. Fakat geçtiğimiz yıl Süper Lig'de 21 takım vardı. Bundan dolayı her hafta 1 takım bay geçmek zorunda kalıyordu. Ama bu sene 20 takım olduğu için bay geçme olmayacaktır. Yani kısacası her takım her hafta bir rakibiyle maç yapabilecek. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

SÜPER LİG TAKIMLARI 2021-2022

Yeni sezondaki Süper Lig takımları şöyle: Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

  • Beşiktaş
  • Çaykur Rizespor
  • VavaCars Fatih Karagümrük
  • Gaziantep
  • Altay
  • Kayserispor
  • Atakaş Hatayspor
  • Kasımpaşa
  • Medipol Başakşehir
  • Alanyaspor
  • Fraport TAV Antalyaspor
  • Göztepe
  • Adana Demirspor
  • Fenerbahçe
  • Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
  • Trabzonspor
  • Demir Grup Sivasspor
  • İttifak Holding Konyaspor
  • GZT Giresunspor
  • Galatasaray
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Bu yıl Süper Lig'de bay geçme var mı? Bu yıl kaç takım var? Bu sene ligde 20 takım mı olacak 21 mi? Hangi takımlar bay geçiyor? - Haberler
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