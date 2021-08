Bu yıl Süper Lig'de bay geçme var mı? Bu yıl kaç takım var? Bu sene ligde 20 takım mı olacak 21 mi? Hangi takımlar bay geçiyor?

2021-2022 SÜPER LİG'DE KAÇ TAKIM VAR? 20 Mİ 21 Mİ?

Geçtiğimiz yıl ligde 21 takım yer alıyordu. Bu sene ise ligde toplam 20 takım vardır.

YENİ SEZONDA BAY GEÇME VAR MI?

Bu sezon ligde bay geçme olmayacak. Çünkü 20 takım var. Haliyle her hafta 10 maç olacaktır. Fakat geçtiğimiz yıl Süper Lig'de 21 takım vardı. Bundan dolayı her hafta 1 takım bay geçmek zorunda kalıyordu. Ama bu sene 20 takım olduğu için bay geçme olmayacaktır. Yani kısacası her takım her hafta bir rakibiyle maç yapabilecek.

SÜPER LİG TAKIMLARI 2021-2022

Yeni sezondaki Süper Lig takımları şöyle: