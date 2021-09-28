Bu telefonları kullananlar dikkat! 1 Kasım'dan itibaren WhatsApp çalışmayacak - Haberler Ekonomi
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Bu telefonları kullananlar dikkat! 1 Kasım'dan itibaren WhatsApp çalışmayacak

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

WhatsApp, önümüzdeki dönemde bazı cihazları desteklemeyi bırakacak. Buna göre, WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak. İşte 1 Kasım'dan itibaren WhatsApp'ın çalışmayacağı telefon modelleri.

Anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, 1 Kasım'dan itibaren birçok eski cihazı desteklemeyi bırakacak. Bunun anlamı, uygulamanın bazı cihazlarda çalışmayı tamamen durduracağı.

Uygulamayı kullanmaya devam etmek için kullanıcıların uygulamayı destekleyen yeni bir cihaz almaktan başka seçeneği kalmayacak. Teknolojioku'nun haberine göre, kullanıcılar, tüm sohbetleri ve medyayı korumak için yeni cihaza geçmeden önce sohbet geçmişlerini yedekleyebilirler.

Android 4.0.4 ve daha eski sürümlerde çalışan cihazlar, mesajlaşma uygulamasını desteklemeyi bırakacak. WhatsApp kullanamayacak bazı popüler Android cihazlar arasında Samsung Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Optimus L5 Dual, Optimus L4 II Dual, Optimus F7, Optimus F5 ve daha fazlası yer alıyor.

WhatsApp'ı çalıştırmak için minimum gereksinim, iOS 10 ve daha yeni sürümlerle sınırlı olacak. iOS 10'dan daha eski işletim sistemlerinde çalışan hiçbir iPhone 1 Kasım'dan itibaren çalışmayacak. iPhone 6S, iPhone 6S Plus, Apple iPhone SE (1. nesil) gibi cihazlar mesajlaşma uygulamasını desteklemeyi bırakacak.

Android ve iOS kullanıcılarının haberimiz sonrası telefonlarına gerekli güncellemeleri yapması gerekecek. 1 Kasım sonrası gerekli düzenlemeler yapılmamış telefonlarda WatsApp uygulamasının kullanılması mümkün olmayacak.

Bu telefonları kullananlar dikkat! 1 Kasım'dan itibaren WhatsApp çalışmayacak
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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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