Bu sezon ortalığı kasıp kavuran Cyle Larin, rekora doğru koşuyor
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Bu sezon ortalığı kasıp kavuran Cyle Larin, rekora doğru koşuyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Bu sezon ortalığı kasıp kavuran Cyle Larin, rekora doğru koşuyor

Beşiktaş'ın Erzurumspor galibiyetinde açılış golünün sahibi Kanadalı Cyle Larin, bir gol daha atması halinde kendi kariyer rekorunu egale edecek. 37 resmi maçta 19 gole ulaşan Larin, Avrupa'da en golcü oyuncular arasına girdi. Siyah-Beyazlılar, Kanadalı futbolcusundan 20 milyon euroya yakın gelir bekliyor.

Siyah-Beyazlı takımda Cyle Larin fırtınası esmeye devam ediyor. Beşiktaş'ın Erzurum deplasmanında attığı ilk golde başrolü İki Kanadalı yıldız paylaştı. Atiba'nın asistinde Larin, topu adeta 90'a gönderdi. 3 maçlık sessizliğini bozan ve bu sezon 37 karşılaşmada 19 gole ulaşan 25 yaşındaki futbolcu, bir gol daha atması durumunda kariyer rekorunu egale edecek.

20 KEZ SEVİNÇ YAŞAMIŞTI

Kanadalı futbolcu, 15'i ligde, 3'ü Türkiye Kupası'nda ve biri Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplamda 19 gole ulaşırken, 2015'te ise 20 kez fileleri havalandırmıştı.

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON YOLCU OLABİLİR

Larin'in bu performansı da Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmiş durumda. Siyah-Beyazlılar Kanadalı forvetinden 15-20 milyon euro civarında gelir bekliyor. Larin için Almanya, Fransa ve İngiltere'den pusuda olan kulüplerin olduğu aktarıldı.

Bu sezon ortalığı kasıp kavuran Cyle Larin rekora koşuyor
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 14:21:21. #1.16#
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