30 yıllık Serçe'ye verilen 100 bin liralık teklifi geri çevirdi
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30 yıllık Serçe'ye verilen 100 bin liralık teklifi geri çevirdi

10.02.2021 10:32 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:14
30 yıllık Serçe'ye verilen 100 bin liralık teklifi geri çevirdi

Elazığ'da anahtarsız çalıştırma sistemi, LCD ekran ve yenilenmiş koltuk taktığı 30 yıllık Serçe'ye gelen 100 bin liralık teklifi reddeden esnaf, aracına gözü gibi bakıyor. Yenilikler dışında aracın tamamen orijinal olduğunu söyleyen esnaf, "Bu araçlar en lüks araçtan bile daha çok ilgi çekiyor" ifadelerinde bulundu.

Esnaf Ömer Ertan'ın 1991 model Serçe'si üzerinde bulunan anahtarsız çalıştırma sistemi (star-stop), LCD ekran, müzik sistemi ve yenilenmiş koltuklarıyla dikkat çekiyor. 58 bin kilometrede olan 30 yaşındaki aracına gözü gibi bakan Ertan'ın satılığa çıkarmamasına rağmen otomobiline 100 bin liralık teklif geldi, ancak satmayı düşünmediği için vermedi.

PARÇALARI VE BOYASI ORİJİNAL

Tüm parçaları ve boyası dahi orijinal olan aracı ve içini görenler ise şaşırıp, fotoğraf çekiyor. Aracını havaların güzel olduğu zaman haftada bir kez garajdan çıkaran Ertan, eski günleri yâd etmek için kısa bir gezinti yapıp geri garajına koyuyor.

Bu Serçe'ye 100 bin TL verdiler, satmadı

"BUNLARA HASTA OLAN İNSANLAR VAR"

Bu aracı özel çabalar sonucunda satın alabildiğini belirten Ömer Ertan, "Bu tür araçlar normalde piyasada çok, ama bu aracı bulmak zor. Aracımız tamamen orijinaldir ve kilometresi 58 bindedir. Garajda kapalı bir yerde saklandı. Aracımıza çok masraf yapmadık. Döşemelerini yaptık ve anahtarsız çalıştırma sistemi kurduk. Bu aracın anahtarsız çalıştırma, ses sistemi, LCD ekranı var. Geri kalan tamamı orijinal. Bunların piyasası normal araç gibi düşünülmemesi lazım. Bu tür araçlar nostalji aracı olarak geçer. Bunların hastası olur" dedi.

Bu Serçe'ye 100 bin TL verdiler, satmadı

"EN LÜKS ARAÇTAN BİLE DAHA FAZLA İLGİ ÇEKİYOR"

Aracı satışa çıkarmadığını aktaran Ertan, "Ona rağmen görüp duyanlar oluyor ve bize ulaşıyorlar. Ulaştıkları zaman 100 bin lira teklif gelmesi rağmen satmadım ve satmayı da düşünmüyorum. Hangi teklif olursa olsun satmayı düşünmüyorum. Güzel havalarda haftada bir gün eski günler yâd olsun diye biner bir tur atar gelirim. Araca binenler hasta oluyor. Piyasada en lüks arabadan bu daha fazla ilgili çekiyor. Fotoğraf çekmelerine izin veriyorum ama düğünlere kesinlikle vermiyorum. Araç Murat 124 modeldir. Diğer adı ile Serçe'dir. 91 Modeldir. Orijinal 58 bindedir ve sadece bir parçasından yarım boya var. Geri kalan kısmı boyası dahil orijinaldir ve fabrika çıkışıdır. En ufak bir çürüme dahi yoktur. Aracımızı normalde açıkta bırakmıyoruz. Kapalı özel garajı var." diye konuştu.

Bu Serçe'ye 100 bin TL verdiler, satmadı
Bu Serçe'ye 100 bin TL verdiler, satmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
AD: kafa buluyor. . . . . . . . . 30 000 lıra veren olsa koşarak satar. . . . . . . . .
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HACI: Paraya para demiyor haberlerini de özledik. . .
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CANOOO: 100 bin e satsa ne alacak o yüzden satmasın hiç olmaZsa Orjinal
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500
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