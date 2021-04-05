Bu proje ile ülke ekonomisine katkı sağlanacak
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Bu proje ile ülke ekonomisine katkı sağlanacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bu proje ile ülke ekonomisine katkı sağlanacak

Sivas'ta ihalesi yapılan Koyulhisar Çandır Regülatörü ve Sulaması projesi ile milli ekonomiye 270 bin 235 TL katkı sağlanması hedefleniyor.

Sivas'ta ihalesi yapılan Koyulhisar Çandır Regülatörü ve Sulaması projesi ile milli ekonomiye 270 bin 235 TL katkı sağlanması hedefleniyor.

Sivas'ta Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Koyulhisar Çandır Regülatörü ve Sulaması projesinin ihalesi yapıldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Koyulhisar Çandır Regülatörü ve Sulaması işinin ihale süreci tamamlanmış olup işin yapım sözleşmesini imzaladık. Projenin tamamlanması ile 660 dekar arazi sulanacaktır. 'Projenin Sivas ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Koyulhisar Çandır Regülatörü ve Sulaması işi kapsamında 1 adet regülatör, 7 bin 410 metre basınçlı borulu sulama şebekesi hattı ve 35 adet betonarme sanat yapısı inşa edilecek. Projenin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte milli ekonomiye yılda 270 bin 235 TL katkı sağlanmasının hedefleniyor" dedi. - SİVAS

Bu proje ile ülke ekonomisine katkı sağlanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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