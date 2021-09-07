Bu proje fındıkta maliyeti yarıya düşürdü
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Bu proje fındıkta maliyeti yarıya düşürdü

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Bıyık - Haberler | Ekonomi

- Bu proje fındıkta maliyeti yarıya düşürdü Ordu'nun Kabadüz ilçesinde fındıklar sepet yerine örtülere toplanıyor.

- Bu proje fındıkta maliyeti yarıya düşürdü

ORDU - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde fındıklar sepet yerine örtülere toplanıyor.

Kabadüz Ziraat Odası tarafından uygulanan proje ile fındık toplama maliyeti yarıya düşürüldü.

İlçenin Esenyurt Mahallesinde 30 dönüm fındık bahçesine yapılan uygulama başarılı oldu.

Bahçe sahibi Züftü Altıntaş, örtü uygulamasının fındık toplamayı oldukça kolaylaştırdığını dile getirdi.

Zahmetli olan fındık toplama işinin kolaylaştığını ifade eden Altıuntaş, "30 dönüm fındık bahçem var. Tamamının altını örtü ile kapattım. Olgunlaşan fındıklar örtüye dökülüyor. Dallarda kalanı fındıkları ise işçilerimiz silkeliyor. Bir kişi bir günde 12 çuval fındığı çok rahat toplayabiliyor. Herkese tavsiye ediyorum"dedi.

Kabadüz Ziraat Odası Tarım Danışmanı ve Ziraat Mühendisi Ogün Kurt, örtü uygulamasının yamaç, düz bütün arazilerde uygulanabileceğini söyledi.

Uygulamanın zamanla tüm üreticiler arasında yaygınlaşacağını umut ettikleri aktaran Ziraat Mühendisi Kurt, "30 dönüm fındık bahçesine örtü serimi yapıldı. İlk kurulum olduğu için 60 bin TL maliyeti oldu. Özellikle belirtmek isterim ki bu maliyet ileriki yıllarda kesinlikle olmuyor. Projenin uygulandığı bahçede fındıklar çok az kişi ile hızla toplanıyor. Kesinlikle fındıklar örtünün üzerine düştüğü için kayıp olmuyor. Fındıkların harmanlara serilmek yerine patoza verilecek. Yani bahçeden toplanan ürünler hızla patozlanacak. Projemiz başarıyı yakaladı. Önümüzdeki yıl birçok çiftçimizin bahçesinde bu uygulamayı göreceğimizden eminiz. Çiftçimizin korkmadan çekinmeden bu uygulamaya gönül rahatlığı ile geçmesini tavsiye ediyorum."dedi.

Bu proje fındıkta maliyeti yarıya düşürdü
Bu proje fındıkta maliyeti yarıya düşürdü
Bu proje fındıkta maliyeti yarıya düşürdü
Bu proje fındıkta maliyeti yarıya düşürdü
Bu proje fındıkta maliyeti yarıya düşürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Bıyık

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