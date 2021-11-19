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Bu olay sporu aştı! Başbakan yardımcısını tacizle suçladıktan sonra kaybolan tenisçi için dünya ayağa kalktı

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Bu olay sporu aştı! Başbakan yardımcısını tacizle suçladıktan sonra kaybolan tenisçi için dünya ayağa kalktı

Çinli tenis yıldızı Peng Shuai, eski Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli'yi cinsel saldırıyla suçladıktan sonra ortalıktan kayboldu. WTA (Tenis Birliği) Çin'in açıklamama yapması halinde milyonlarca dolarlık anlaşmaları iptal edeceğini açıkladı. Birleşmiş Milletler de Çin'den acil cevap beklediklerini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Çin'in eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli tarafından cinsel tacize uğradığını iddia ettiği sosyal medya paylaşımından beri kendisinden haber alınamayan Çinli tenisçi Peng Shuai'nin nerede ve nasıl olduğuna dair kanıt istedi.

Bu olay sporu aştı! Tacize uğradığını söyledikten sonra kaybolan Çinli tenisçi Peng için dünya ayağa kalktı

"İPTAL EDERİZ"

WTA Başkanı (Kadınlar Tenis Birliği) Steve Simon, eski başbakan yardımcısını suçlayan paylaşımının ardından kendisinden haber alınamayan Peng ortaya çıkmaz ve iddialarla ilgili soruşturma başlatılmazsa, Çin'den on milyonlarca dolarlık turnuvaları geri çekmeye hazır olduklarını söyledi. Serena Williams da şoke olduğunu belirterek "Bu soruşturulmalı ve biz de sessiz kalmamalıyız" dedi.

Bu olay sporu aştı! Tacize uğradığını söyledikten sonra kaybolan Çinli tenisçi Peng için dünya ayağa kalktı

"UMARIM GÜVENDEDİR"

Kadın tenisinin yıldızı Serena Williams, "Umarım güvendedir ve en kısa zamanda bulunur. Bu soruşturulmalı ve biz de sessiz kalmamalıyız. Bu inanılmaz zor zamanda ona ve ailesine sevgilerimi gönderiyorum" dedi.

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