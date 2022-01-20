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Bu nasıl skor böyle! Alanyaspor, Hatayspor'a gol oldu yağdı

Bu nasıl skor böyle! Alanyaspor, Hatayspor'a gol oldu yağdı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor, Hatayspor'u 6-0 mağlup etti. Alanyaspor, karşılaşmayı çok daha farklı bir skorla bitirebilecek pozisyonları da cömertçe harcadı.

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasına damga vuran bir performansla Hatayspor'u mağlup etti. Alanyaspor, Hatayspor'u 6-0'lık skorla mağlup etti. Farkı artırabilecek pozisyonları da kaçırdı.

Bu nasıl skor böyle! Alanyaspor, Hatayspor'a gol oldu yağdı

EMRE AKBABA ŞOV YAPTI

Sezon başında Galatasaray'dan alınan Emre Akbaba hat-trick yaptı. Alanya'ya galibiyeti getiren golleri 17, 59 ve 74. dakikada Emre Akbaba, 31'de Wilson Eduardo, 77 ve 80. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.

Bu nasıl skor böyle! Alanyaspor, Hatayspor'a gol oldu yağdı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Hatayspor, Spor, Haber

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