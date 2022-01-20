Bu nasıl skor böyle! Alanyaspor, Hatayspor'a gol oldu yağdı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor, Hatayspor'u 6-0 mağlup etti. Alanyaspor, karşılaşmayı çok daha farklı bir skorla bitirebilecek pozisyonları da cömertçe harcadı.

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasına damga vuran bir performansla Hatayspor'u mağlup etti. Alanyaspor, Hatayspor'u 6-0'lık skorla mağlup etti. Farkı artırabilecek pozisyonları da kaçırdı.

EMRE AKBABA ŞOV YAPTI

Sezon başında Galatasaray'dan alınan Emre Akbaba hat-trick yaptı. Alanya'ya galibiyeti getiren golleri 17, 59 ve 74. dakikada Emre Akbaba, 31'de Wilson Eduardo, 77 ve 80. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.

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