Bu Hafta Vizyona Giren Filmler

Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği, Nejat İşler, Yiğit Özşener ve Hande Doğandemir'in başrollerinde yer aldığı Kaybedenler Kulübü'nün devam filmi "Kaybedenler Kulübü Yolda" ile birlikte 4 yerli 8 yeni film bu hafta Türk izleyicisiyle buluştu.

Bu Hafta Vizyona Giren Filmler

Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği, Nejat İşler, Yiğit Özşener ve Hande Doğandemir'in başrollerinde yer aldığı Kaybedenler Kulübü'nün devam filmi "Kaybedenler Kulübü Yolda" ile birlikte 4 yerli 8 yeni film bu hafta Türk izleyicisiyle buluştu.

Kaynak: Dunya.com

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