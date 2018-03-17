Bu Hafta Vizyona Giren Filmler

Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği, Nejat İşler, Yiğit Özşener ve Hande Doğandemir'in başrollerinde yer aldığı Kaybedenler Kulübü'nün devam filmi "Kaybedenler Kulübü Yolda" ile birlikte 4 yerli 8 yeni film bu hafta Türk izleyicisiyle buluştu.