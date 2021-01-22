Bu hafta Süper Lig'de BB Erzurumspor'un maçı yok mu? Bay mı geçti, bay geçmek ne demek? Süper Lig 21. hafta BB Erzurumspor'un maçı neden yok?
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Bu hafta Süper Lig'de BB Erzurumspor'un maçı yok mu? Bay mı geçti, bay geçmek ne demek? Süper Lig 21. hafta BB Erzurumspor'un maçı neden yok?

22.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:47
Bu hafta Süper Lig'de BB Erzurumspor'un maçı yok mu? Bay mı geçti, bay geçmek ne demek? Süper Lig 21. hafta BB Erzurumspor'un maçı neden yok?

Süper Lig 21. haftası devam ederken, BB Erzurumspor bu haftayı baç geçeceğini belirtti. Bunun üzerine BB Erzurumspor'un maçı neden yok? Bay geçmek ne demek? Bu hafta BB Erzurumspor'un maçı neden yok? gibi soruların cevabı merak edildi.

Süper Lig 21. haftasının belirlenen fikstürü sonrasında bu hafta BB Erzurumspor'un maçı yok mu, neden yok? Bay geçmek ne demek gibi soruların cevapları merak edildi. İşte detaylar...

BU HAFTA BB ERZURUMSPOR'UN MAÇI YOK MU?

Bu hafta BB Erzurumspor'un maçı yok. Erzurumspor TFF fikstürüne göre 13. haftayı bay geçtiği için bu hafta maç oynamayacak.

BB ERZURUMSPOR'UNMAÇI NEDEN YOK?

Sezon başında alınan kararlardan biri olan Süper Lig takım sayısının 21'e çıkarılması sonrasında bazı değişikler oldu. Ligde her hafta 10 maç oynanıyor. Bu sebeple 1 takım dışarıda kalıyor. Her hafta bir takımın maçı yapılmıyor. Bu bakımdan Erzurumspor'un 21. hafta maçı bu nedenle yok.

BAY GEÇMEK NE DEMEK?

Rakipsiz kalan takımın durumunu ifade etmek için kullanılan bay geçmek ifadesi, Süper Lig'de 21 takım olmasıyla daha çok gündeme geldi. Tek rakamlı düzenlenen ligler veya turnuvalarda maç oynamadan bir haftayı ya da turnuvanın elemesini geçen takım için bay geçti denir.

BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Erzurumspor bir sonraki maçında Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. 31 Ocak Pazar günü saat 13:30 'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü maçı olacak.

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