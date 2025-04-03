Bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu, neden yok?
Bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu sorusu, sarı-kırmızılı taraftarlar ve futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Süper Lig'de heyecan devam ederken, Galatasaray'ın maç programında yer almaması dikkat çekti. Peki, bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu ve nedeni nedir?
Bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu sorusuna yanıt arayan futbolseverler, takımın neden sahaya çıkmadığını öğrenmek istiyor. Ligde 30. hafta karşılaşmaları oynanırken, Galatasaray'ın maç takviminde yer almaması taraftarlar arasında soru işaretlerine yol açtı. Özellikle sosyal medyada bu konu sıkça gündeme geliyor: Bu hafta Galatasaray'ın maçı neden yok?
BU HAFTA GALATASARAY'IN MAÇI YOK MU?
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda 19 takım yer aldığı için her hafta bir takım BAY geçiyor. Bu hafta BAY sırası Galatasaray'a geldi.
SÜPER LİG FİKSTÜR
4 NİSAN
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - BELLONA KAYSERİSPOR
5 NİSAN
13:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - NET GLOBAL SİVASSPOR
16:00 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - TÜMOSAN KONYASPOR
19:00 ONVO ANTALYASPOR - REEDER SAMSUNSPOR
6 NİSAN
13:30 CORENDON ALANYASPOR - SİPAY BODRUM FK
16:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - İKAS EYÜPSPOR
19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
7 NİSAN
07.04.2025 20:00 KASIMPAŞA A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
07.04.2025 20:00 GÖZTEPE A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.