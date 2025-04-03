Bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu, neden yok?

Bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu sorusuna yanıt arayan futbolseverler, takımın neden sahaya çıkmadığını öğrenmek istiyor. Ligde 30. hafta karşılaşmaları oynanırken, Galatasaray'ın maç takviminde yer almaması taraftarlar arasında soru işaretlerine yol açtı. Özellikle sosyal medyada bu konu sıkça gündeme geliyor: Bu hafta Galatasaray'ın maçı neden yok?

BU HAFTA GALATASARAY'IN MAÇI YOK MU?

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda 19 takım yer aldığı için her hafta bir takım BAY geçiyor. Bu hafta BAY sırası Galatasaray'a geldi.

SÜPER LİG FİKSTÜR

4 NİSAN

ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - BELLONA KAYSERİSPOR

5 NİSAN

13:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - NET GLOBAL SİVASSPOR

16:00 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - TÜMOSAN KONYASPOR

19:00 ONVO ANTALYASPOR - REEDER SAMSUNSPOR

6 NİSAN

13:30 CORENDON ALANYASPOR - SİPAY BODRUM FK

16:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - İKAS EYÜPSPOR

19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.

7 NİSAN

07.04.2025 20:00 KASIMPAŞA A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

07.04.2025 20:00 GÖZTEPE A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.