Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 4,89 artış kaydetti.

Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 4,89 artış kaydetti. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,31 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 1,89, euro/TL yüzde 1,93 değer kaybetti.

Kaynak: Dunya.com

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