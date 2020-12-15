Bu görüntüler maça damga vurdu! Yasak nedeniyle rakibinin isteğini yerine getiremedi
Eskişehirspor'un Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup olduğu maçın sonunda Eskişehirsporlu Buğra Çağlıyan, maddi imkansızlıktan dolayı kulübün yasaklaması nedeniyle kendisinden forma isteyen rakip futbolcuyu reddetti. İki futbolcu arasında yaşanan ilginç diyalog kameralara yansıdı.
Eskişehirspor'un Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup olduğu Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Kırmızı siyahlıların 16 yaşındaki genç futbolcusu Buğra Çağlıyan kendisiyle forma değiştirmek isteyen rakip futbolcu Braian Samudio'yu reddetti. İki futbolcu arasında yaşanan diyalogla Buğra'nın eliyle maddi sıkıntıları belirtmesi dikkat çekti.
Eskişehirspor, maddi imkansızlıklar içerisinde olmasından dolayı oyuncuların rakip oyuncularla forma değiştirmesi yasaklamıştı.
LİGİN DİBİNE DEMİR ATTI
Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda veda eden kırmızı siyahlılar, TFF 1.Lig'de de oynadığı 14 maç sonunda topladığı 2 puanla son sırada yer alıyor.
(Not: Haberi görüntüsü A Spor'dan alınmıştır)