Bu görüntüler maça damga vurdu! Yasak nedeniyle rakibinin isteğini yerine getiremedi
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Bu görüntüler maça damga vurdu! Yasak nedeniyle rakibinin isteğini yerine getiremedi

15.12.2020 19:02 | Son Güncelleme: 15.12.2020 19:10
Bu görüntüler maça damga vurdu! Yasak nedeniyle rakibinin isteğini yerine getiremedi

Eskişehirspor'un Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup olduğu maçın sonunda Eskişehirsporlu Buğra Çağlıyan, maddi imkansızlıktan dolayı kulübün yasaklaması nedeniyle kendisinden forma isteyen rakip futbolcuyu reddetti. İki futbolcu arasında yaşanan ilginç diyalog kameralara yansıdı.

Eskişehirspor'un Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup olduğu Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Kırmızı siyahlıların 16 yaşındaki genç futbolcusu Buğra Çağlıyan kendisiyle forma değiştirmek isteyen rakip futbolcu Braian Samudio'yu reddetti. İki futbolcu arasında yaşanan diyalogla Buğra'nın eliyle maddi sıkıntıları belirtmesi dikkat çekti.

Eskişehirspor, maddi imkansızlıklar içerisinde olmasından dolayı oyuncuların rakip oyuncularla forma değiştirmesi yasaklamıştı.

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Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda veda eden kırmızı siyahlılar, TFF 1.Lig'de de oynadığı 14 maç sonunda topladığı 2 puanla son sırada yer alıyor.

(Not: Haberi görüntüsü A Spor'dan alınmıştır)

Haber Yorumları (6)
BANU: Asıl batık büyük takımlarda oy uğruna cezalandiramiyorlar.
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MAMERİGA: Ağlayın iki top koşturacak diye binlerce milyonlarca para kazaniyorlar bir de laga luga ediyonuz
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HAKAN: Eskişehir bunu haketmiyor
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 19:52:02. #1.14#
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