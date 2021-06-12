Bu fotoğraf maçın önüne geçti! Bıyık ve fesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti
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Bu fotoğraf maçın önüne geçti! Bıyık ve fesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti

Bu fotoğraf maçın önüne geçti! Bıyık ve fesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti
Haberler.com - Haberler | Spor

A Milli Takım 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşılaştı. Turnuvaya kötü başlangıç yapan millilerimiz İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. dakikalar 29'u gösterirken ekrana gelen görüntü ise sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflar arasına girdi. Bir Türk taraftarın taktığı maskenin üzerine yapıştırdığı bıyık ve kafasına geçirdiği fes, sosyal medyada çok konuşuldu. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada paylaşılan bu görüntü adeta maçın önüne geçti.

Bıyık ve fes maçın önüne geçti. İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı'nda oynadığımız karşılaşmada 3 bin civarında Türk seyirci vardı. Türk taraftarlar, maç genelinde 15 bin civarındaki İtalyan taraflardan daha çok ses çıkardı, Milli Takım'a destek olmaya çalıştı. Sonuç iyi olmadı ama çok konuşulacak başka bir olay yaşandı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Karşılaşmanın 29'uncu dakikasında ekrana gelen bir taraftar, kafasındaki fes ve maskesinin üstüne taktığı bıyıkla dikkatlere geldi. Bir süre kameranın odağından ayrılmayan Türk taraftar, sosyal medyanın gündemine düştü. Olumlu olumsuz birçok yorum bırakıldı.

Bu fotoğraf maçın önüne geçti! Bıyık ve fesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti
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