Bu detayı kimse bilmiyor! Üç Kuruş dizisinin yıldızı, Sergen Yalçın'ın akrabası çıktı

Beşiktaş'ın başında geçen sezon hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı. Deneyimli hocanın, Üç Kuruş dizisinde Mesut rolüne hayat veren Cenk Kangöz'le kuzen olduğu öğrenildi.

Üç Kuruş-Mesut karakteri

YAZ TATİLLERİNİ BERABER GEÇİRİYORLAR

Akşam'da yer alan habere göre, Ünlü oyuncu Cenk Kangöz ile Sergen Yalçın hem çok yakın arkadaş hem de kuzenler. İkili özellikle yaz aylarında tatillerini beraber geçiriyorlar. Cenk Kangöz Türk dizilerindeki önemli başarıyla dikkat çekerken Sergen Yalçın da Türk futbolundaki başarılarla adından söz ettiriyor.

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