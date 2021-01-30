Duyarlı esnaf, dükkanının önüne astığı yazıyla sigara ve alkolün zararlarına dikkat çekiyor

Düzce'de bulunan bir büfe işletmecisi, dükkanının önüne yazdığı yazılarla alkol ve sigara bağımlılığının zararlarına dikkat çekiyor. Çevreden tepki değil, ilgi toplayan büfe sahibi Elvan Sezer, alkol almaya gelen vatandaşlara hem satış yapmayıp sorunlarını dinliyor, hem de bağımlılığın zararlarını anlatıyor.

Düzce D-655 Karayolu üzerinde yıllardır büfe işleten Elvan Sezer, müşterilerine hem ürün satarken, hem de onların dertlerini dinliyor. Elvan Sezer'in büfesini görenler ise işletmeye uğramadan geçmiyor. Hayatı boyunca hiç sigara kullanmayan Elvan Sezer, büfesinin girişine yazdığı "Sevgili dostum, içki içmeden önce içki kültürünü öğren ki eşin beysiz, çocukların babasız kalmasın", "Ölümle evliyim, yaşamaya sözüm var. Çünkü sigara içmiyorum" yazılarıyla bağımlılığın zararlarına dikkat çekiyor.

Karayolu üzerinde bulunan büfe çevredekiler tarafından ilgi toplarken, önünden geçen vatandaşlar da fotoğraf çekmek için dükkana akın ediyor.

"TEPKİ DEĞİL, SEVGİ ALIYORUM"

Dükkana gelen müşterilerin neredeyse tamamının kendisine teşekkür ettiğini ifade eden Elvan Sezer, hayatı boyunca hiç sigara kullanmadığını, büfenin girişine yazdığı yazılarla da sigara ve alkolün zararlarını anlattığını söyledi. "Büfemin girişine yazdığım yazılardan tepki değil, sevgi alıyorum" diyen Sezer, "Günde bin kişi yazılarımı okur. Bir tane daha var aslında o da asılmak üzere. O yazıda ise 'Tuttuğun dala güvenme. Gittiğin yola güvenme, dünya malına güvenme çünkü ne size ne bana kalır' yazıyor. Buraya gelenlerin yüzde 99'u bana teşekkür ediyor" ifadelerini kullandı.

"BEN ONLARIN AĞABEYLERİYİM"

Büfeye alışveriş için gelen vatandaşların sorunlarını dinlediğini söyleyen Elvan Sezer, "Bu yazıyı görenlerden bir tanesi de mahallemde oturan bir kadındı. Kendisi günde 3 paket sigara içiyordu. Bu yazıyı okuduktan sonra sigarayı yarım pakete düşürdü. Ben onların babalarıyım, analarıyım, ağabeyleriyim. Her şeyi gelip bana anlatırlar" dedi.

Sezer, çevredekiler tarafından sevildiğini ve güven duyulan bir işletme olduğunu da dile getirdi.

"DERTLİ OLAN MÜŞTERİME ALKOL SATMIYORUM"

Büfeye gelen müşterilerin dertlerini dinlediğini kaydeden Sezer, sözlerini şöyle noktaladı:

"Müşterilerim genellikle dertli olur. Alkol isterler, ben onlara alkolün bir çözüm olmadığını söylüyorum. Gerekirse satış yapmıyorum. Ben onlarla sohbet ediyorum. Gençler alkol ister, 'akıllı olun bu çözüm değil' derim. Bu zamana kadar kimsede bizden şikayetçi olmadı. Yakınımda kavga çıksın biz gidip ayırırız, onlara bir tane çikolata da veririm"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ