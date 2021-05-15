Bu akşamki maçın ardından Emre Belözoğlu dönemi sona eriyor
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Bu akşamki maçın ardından Emre Belözoğlu dönemi sona eriyor

Bu akşamki maçın ardından Emre Belözoğlu dönemi sona eriyor
Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yolların ayrılmasıyla görevi devralan Emre Belözoğlu, yönetiminin önünü açma düşüncesiyle bu akşamki maçın ardından istifasını sunacağı öne sürüldü. Belözoğlu, yönetimin kendisiyle ilgili olan düşüncesini öğrenip, ona göre hocalık kariyerine şekil verme niyetinde.

Fenerbahçe, yükselişler ve düşüşlerle geçen sezona Kayserispor müsabakasıyla noktayı koyacak. Sarı-Lacivertli takım için bu maçla ilgili çok sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

"SPORTİF DİREKTÖR OL"

A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Kayserispor karşılaşmasının Emre Belözoğlu'nun son maçı olduğunu ifade etti. Domaç, "Emre Belözoğlu, Kayserispor maçından sonra istifa edecek. Yönetim karar verecek, diyecek ki 'Hocam biz seninle devam etmek istiyoruz, imza atalım' ya da 'Gel sportif direktör ol' diyecekler. İstifayı verecek ki yönetimin eli kolaylaşsın" iddiasını ortaya attı.

Bu akşamki maçın ardından Emre Belözoğlu dönemi sona eriyor

İLK YENİLGİSİ SİVAS'TA

Fenerbahçe'de 9 maçta takımın başında olan Belözoğlu, ilk yenilgisini Kadıköy'de Sivasspor'dan aldı. Sarı-Lacivertliler, Sivasspor karşılaşmasını kazanmayı başarsaydı son haftaya lider olarak girecekti. Bu sonuç da Emre Belözoğlu'nun akıbetini etkiledi.

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