Btso Yönetim Kurulu Başkanı Burkay Açıklaması

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'yi 2023 vizyonuna taşıyacak dev projeleri yeni dönemde hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek, "İş dünyamızın en önemli yapı harcı, birlik ve beraberliğidir." dedi.

Burkay, 2018-2022 döneminin ilk meclis toplantısında, 5 yılı, bir günü bile boş geçmeden tamamladıklarını söyledi.

Yeni dönemde Bursa ekonomi tarihinin kilometre taşları arasında yer alacak eserlerin açılışını gerçekleştireceklerine dikkati çeken Burkay, şöyle konuştu:

"Başta TEKNOSAB olmak üzere ve 4 farklı alanda planladığımız KOBİ OSB, Bursa'nın sanayi ve ticari hayatına yeni bir soluk getirecek. Mükemmeliyet merkezleriyle kent ekonomisinin vizyonunu değiştiren BUTEKOM, Uludağ'daki dönüşüme liderlik eden UYEM ve alanında dünyanın sayılı merkezleri arasında yer alacak olan GUHEM'i de inşallah kısa süre içinde faaliyete geçireceğiz. Yeni dönemde Bursa'ya yeni fuar merkezi kazandırmayı da hedefliyoruz. Türkiye'yi 2023 vizyonuna taşıyacak dev projeleri yeni dönemde hayata geçirmeye devam edeceğiz. İş dünyamızın en önemli yapı harcı, birlik ve beraberliğidir. Ortak akılla kentimizi ve ülkemizi hedeflerine kararlılıkla ulaştıracağız."

Burkay, insana yatırımın öncelikli hedefler arasında olduğunu ifade etti.

Hayırsever iş adamlarının ve Bursa'ya değer katan kuruluşların katkısıyla 5 yıl önce başlattıkları "Ramazan'da Birlikte Olalım" kampanyasını bu yıl da düzenleyeceklerini aktaran Burkay, 2 farklı noktada 60 bin kişiyle iftar yapmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından eski Meclis Başkanı Remzi Topuk ve önceki dönemde görev yapan yönetim kurulu ve divan kurulu üyelerine teşekkür plaketi takdim edildi.

Toplantının ardından Bursa Vergi Dairesi tarafından "Gelir ve Kurumlar Vergisi Rekortmenleri ve Gönüllü Uyum Seviyesi Yüksek Mükellefler Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

Törene, Bursa Valisi İzzettin Küçük, iş adamları ve diğer ilgililer katıldı.