Btso'nun Meclis Toplantısı Yapıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, oda hizmet binasındaki toplantıda yaptığı konuşmada, önceki gün hayatını kaybeden kardeşi Ahmet Tevfik Burkay için taziyede bulunan herkese teşekkür etti.

Burkay, Başbakan Yıldırım'ın da katılımıyla planladıkları "İş Dünyası Buluşması"nın kardeşinin vefatı sebebiyle, ileri bir tarihe ertelediğini hatırlatarak "Bu vesileyle kardeşimin hem rahatsızlığı hem de vefatında bizleri yalnız bırakmayan, cenaze törenimizde bulunan, taziyeye gelen, arayan ve mesajlarıyla acımızı paylaşan tüm dostlarıma hem ailemiz hem de şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Allah herkesten razı olsun." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, "Küresel Fuar Acentesi ve Ur-Ge Projesi" kapsamında gerçekleştirilen yurt dışı fuar organizasyonlarıyla ilgili sunumlar gerçekleştirildi.

Meclis üyesi Veys Faruk Balkanoğlu, İtalya'da düzenlenen MICAM Fuarı, Meclis Üyesi Hasan Çepni de Paris Premiere Vision ve Texworld Fuarları hakkında bilgiler paylaştı.

BTSO'nun yurt dışı fuar ve ikili iş görüşmeleri programı ile firmaların dış ticaret hacminin arttığını belirten Çepni, "BTSO ile yeni bir dönem yaşıyoruz. Tüm sektörlerimiz BTSO'nun projeleriyle tek vücut oldu." dedi.

BTSO Meclis Üyesi Burhan Sayılgan da Dubai Gulfood Fuarı ve ikili iş görüşmesi ziyaretiyle ilgili izlenimlerini aktardı.

Gıda sektörü için BTSO öncülüğünde Ekonomi Bakanlığı destekleriyle düzenlenen Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projesi'nin (Ur-Ge) büyük bir fırsat olduğuna dikkati çeken Sayılgan, şunları kaydetti:

"Bursa'mız gıda sektörünün en önemli merkezlerinden birisidir. Sektör temsilcilerimiz, Ur-Ge Projeleri ile ihracatını artırıyor. Geçtiğimiz sene ilk alım heyeti programımıza katılan firmalarımızın yüzde 26'sı ihracat yapmıştı. İkinci alım heyetinde ihracat yapanların oranı yüzde 40'a yaklaştı. Önümüzdeki nisan ayında yapılacak alım heyetinde ise firmalarımızın yüzde 50'sinden fazlasının ihracat yapmasını hedefliyoruz."