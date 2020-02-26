BTSO Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ı ağırladı

26.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:48

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Enflasyonun bir süre için mevcut seviyelerde yatay seyrettikten sonra yılsonu tahminimize doğru kademeli olarak gerileyeceğini öngörüyoruz" dedi.