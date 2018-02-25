Btso Başkanının Acı Günü
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın kardeşi Ahmet Tevfik Burkay, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın kardeşi Ahmet Tevfik Burkay, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
BTSO Başkanı İbrahim Burkay'ın kardeşi Ahmet Tevfik Burkay hayatını kaybetti. İstanbul'da bir süredir kanser tedavisi gören Ahmet Tevfik Burkay'ın cenazesi 26 Şubat 2018 Pazartesi günü lu Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.
Ahmet Tevfik Burkay (51), evli ve 2 çocuk babasıydı. - BURSA