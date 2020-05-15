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Bruno Fernandes'den Manchester United Kariyerine Fırtına Gibi Başlangıç

Portekizli yıldız Bruno Fernandes, Ocak 2020'de Manchester United'a transfer olur olmaz kalitesini anında gösterdi ve Premier Lig'i kasıp kavurmaya başladı. Ligde ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 9 maçta üç gol ve dört asistlik skor katkısı yapan Fernandes, takımının 11 maçlık yenilmezlik serisine ulaşmasında da önemli rol oynadı.

15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:10

Portekizli yıldız Bruno Fernandes, Ocak 2020'de Manchester United'a transfer olur olmaz kalitesini anında gösterdi ve Premier Lig'i kasıp kavurmaya başladı. Ligde ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 9 maçta üç gol ve dört asistlik skor katkısı yapan Fernandes, takımının 11 maçlık yenilmezlik serisine ulaşmasında da önemli rol oynadı.

Bruno Fernandes'den Manchester United Kariyerine Fırtına Gibi Başlangıç
Kaynak: Dugout

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