Bruno Fernandes'den Manchester United Kariyerine Fırtına Gibi Başlangıç Portekizli yıldız Bruno Fernandes, Ocak 2020'de Manchester United'a transfer olur olmaz kalitesini anında gösterdi ve Premier Lig'i kasıp kavurmaya başladı. Ligde ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 9 maçta üç gol ve dört asistlik skor katkısı yapan Fernandes, takımının 11 maçlık yenilmezlik serisine ulaşmasında da önemli rol oynadı.

Portekizli yıldız Bruno Fernandes, Ocak 2020'de Manchester United'a transfer olur olmaz kalitesini anında gösterdi ve Premier Lig'i kasıp kavurmaya başladı. Ligde ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 9 maçta üç gol ve dört asistlik skor katkısı yapan Fernandes, takımının 11 maçlık yenilmezlik serisine ulaşmasında da önemli rol oynadı. Kaynak: Dugout