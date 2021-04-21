Brooklyn Nets Kyrie Irving ile kazandı
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Brooklyn Nets Kyrie Irving ile kazandı

Brooklyn Nets Kyrie Irving ile kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

NBA'de Brooklyn Nets, Smoothie King Center'da karşı karşıya geldiği New Orleans Pelicans'ı 134-129 mağlup etti.

NBA'de Brooklyn Nets, Smoothie King Center'da karşı karşıya geldiği New Orleans Pelicans'ı 134-129 mağlup etti. Brooklyn'de Kyrie Irving 32 sayı, 8 asist ile oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 5 karşılaşma ile devam etti. Brooklyn Nets, deplasmanda karşılaştığı New Orleans Pelicans'ı 134-129'lük skorla mağlup ederek 39. galibiyetini elde etti. Brooklyn'de Kyrie Irving 32 sayı, 8 asist, Joe Harris 24 sayı ve Landry Shamet 18 sayı ile oynayarak galibiyete katkıda bulundu. Üst üste 4. toplamda da 33. mağlubiyetini alan New Orleans'ta ise Zion Williamson'ın 33 sayı 7 ribaundu ve Brandon Ingram'ın 27 sayı, 5 asisti mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

New Orleans Pelicans: 129 - Brooklyn Nets: 134

New York Knicks: 109 - Charlotte Hornets: 97

Atlanta Hawks: 112 - Orlando Magic: 96

Sacramento Kings: 120 - Minnesota Timberwolves: 134

Portland Trail Blazers: 112 - Los Angeles Clippers: 113 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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