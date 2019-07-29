Brezilyalı yıldız oyuncu Dani Alves iş arıyor
Son olarak PSG forması giyen Brezilyalı yıldız oyuncu Dani Alves, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.
Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, PSG gibi takımların formasını giyen 36 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Daniel Alves, sosyal medya hesabından, "İş arıyorum. Özgeçmişimi nereye gönderiyorum? Eğer özgeçmişimle ilgilenme fırsatını bulabilen biri olursa bana bildirin" ifadelerini kullandı.
EŞİ 2. LİG TAKIMINI ÖNERDİ
Sosyal medya gönderisinin altına yorum yapan eşi Joana Sanz'ın ise Daniel Alves'e İspanya 2. Lig takımlarından Tenerife'ye gitmesi önerisinde bulunması dikkat çekti.
2006 yılından bu yana Brezilya Milli Takımı formasını giyen Alves ülkesi ile 114 maça çıktı.
Daniel Alves, 3'ü Şampiyonlar Ligi, 2'si UEFA Kupası, 4'ü UEFA Süper Kupası, 2 Copa America olmak üzere kariyerinde toplam 41 şampiyonluk sevinci yaşadı.
YORUMLAR (2)
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HELAL OLSUN ADAMA KAZANMADIĞI KUPA KALMAMIŞCevap Yaz Yayından Kaldır
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FENERİN 4 YILDIZLI FORMALARI GİBİ ELİMİZDE PATLAMASIN, BEKLEYİN KESİNLEŞİNCE YAPTIRIN.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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