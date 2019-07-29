Brezilyalı yıldız oyuncu Dani Alves iş arıyor

Son olarak PSG forması giyen Brezilyalı yıldız oyuncu Dani Alves, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, PSG gibi takımların formasını giyen 36 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Daniel Alves, sosyal medya hesabından, "İş arıyorum. Özgeçmişimi nereye gönderiyorum? Eğer özgeçmişimle ilgilenme fırsatını bulabilen biri olursa bana bildirin" ifadelerini kullandı.

EŞİ 2. LİG TAKIMINI ÖNERDİ

Sosyal medya gönderisinin altına yorum yapan eşi Joana Sanz'ın ise Daniel Alves'e İspanya 2. Lig takımlarından Tenerife'ye gitmesi önerisinde bulunması dikkat çekti.

2006 yılından bu yana Brezilya Milli Takımı formasını giyen Alves ülkesi ile 114 maça çıktı.

Daniel Alves, 3'ü Şampiyonlar Ligi, 2'si UEFA Kupası, 4'ü UEFA Süper Kupası, 2 Copa America olmak üzere kariyerinde toplam 41 şampiyonluk sevinci yaşadı.

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