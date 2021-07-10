Brezilyalı Neymar, Arjantin maçı öncesi Messi'yi destekleyenlere küfretti
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Brezilyalı Neymar, Arjantin maçı öncesi Messi'yi destekleyenlere küfretti

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Neymar, Copa America finali öncesi Brezilyalı taraftarlara Lionel Messi siteminde bulundu. İki eski takım arkadaşlarının son zamanlarda pek sık kıyaslanması gerginlik yarattı. Instagram'dan Copa America paylaşımı yapan Neymar, Messi için destek mesajı atan Brezilyalı taraftarlara küfretti. Öfkelenen yıldız futbolcu, Messi destekçilerine sinkaflı küfürler savurdu.

Arjantin ile Brezilya, Cumartesi gecesi Copa America finalinde kozlarını paylaşacak. İki dev, 2007'den bu yana ilk kez finalde karşılaşacak.

Brezilya turnuvaya ev sahipliği yapıyor ve bazı ev sahibi taraftarların gönlü kupayı Lionel Messi'nin kaldırmasından yana.

Neymar, Copa America finalinde, Arjantin'i destekleyen tüm Brezilyalı taraftarlara seslendi:

"SAYGI DUYUYORUM"

Instagram hesabından paylaşım yapan Neymar, "Çok gururlu bir Brezilyalıyım." diyor.

"Hayalim her zaman Brezilya Milli Takımı'nda olmak ve tezahüratları dinlemekti."

"Brezilya, ister sporda ister bir model yarışmasında ya da Oscar'da yarışıyorsa asla karşısında olmadım ve olmayacağım."

"Eğer Brezilya varsa ben Brezilyalıyım ve hangi Brezilyalı bundan farklı düşünüyor?

Sorun değil, saygı duyacağım ama artık S****** gidin!"

"HER ZAMAN HAYRANIM"

Neymar, daha önce defalarca kez Messi'yi idol olarak gördüğünü, onun gücünü kabul ettiğini ve hep saygı duyacağını ifade etmişti. Son zamanlarda artan kıyaslamalar ve rakip olmaları, Neymar'ı düşüncesinden uzaklaştırdı.

Brezilyalı Neymar, Arjantin maçı öncesi Messi'yi destekleyenlere küfretti

İKİ GOL ÜÇ ASİSTİ VAR

Neymar, Brezilya'nın Venezuela ve Peru'ya karşı oynadığı iki grup maçında iki gol kaydetti. Ayrıca Brezilyalı yıldızın 3 asisti var.

Neymar, Venezuela ve Peru maçlarının ardından gol atamamış olsa da Brezilya, Şili'yi ve Peru'yu devirerek finalde yer almayı başardı.

Rakibi Lionel Messi'nin ise bu turnuvada 4 golü var.

Şili, Bolivya ve Ekvador maçlarında gol bulan Messi, bir de 5 asist kaydetti.

(Goal)

Brezilyalı Neymar, Arjantin maçı öncesi Messi'yi destekleyenlere küfretti
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