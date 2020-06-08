Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, Paris Saint Germain'den ayrılıyor Fransız devi Paris Saint Germain, Brezilyalı defans oyuncusu Thiago Silva ile haziran ayı sonunda yollarını ayıracağını duyurdu.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan savunma oyuncusu Thiago Silva ile ilgili ilk açıklama geldi.

"SÖZLEŞMESİ UZATILMAYACAK"

PSG Sportif Direktörü Leonardo, Brezilyalı yıldızla ilgili, "Thiago Silva, haziranda sona erecek sözleşmesini uzatmayacak ve takımdan ayrılacak" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Paris Saint Germain forması ile 30 resmi maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistle oynadı.

(Kaynak: Sporx)