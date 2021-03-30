Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldo, imajından dolayı kötü örnek olduğu çocuklardan ve annelerden özür diledi

Brezilyalı Ronaldo, nam-ı diğer 'gerçek Ronaldo' hayat hikayesiyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Ronaldo, "Bana 'şişman' ya da 'ucube' desinler hiç fark etmez, Harika bir kariyerim oldu. Şimdi yeni bir kariyere başladım. 2002 Dünya Kupası'ndaki saçlarım çok korkunçtu, annelerden, bana özenerek saçlarını öyle kestiren çocukları için özür diliyorum, çok korkunçtum" diye konuştu.

Brezilyalı Ronaldo Nazario, yıllar sonra birçok çarpıcı itirafta bulundu. Dünyanın gelmiş geçmiş en önemli futbolcularından biri olarak gösterilen efsane oyuncu şunları söyledi:

"ADIMI DOKTOR VERDİ"

Ben doğduktan sonra babam doktorun parasını ödeyememiş. Hastaneden çıkamamışım, çünkü ailem o ücrete sahip değilmiş. Babam sahile koşup 3 kilo karides toplamış ve bunları satmış. Parayı ancak bu şekilde toplayabilmiş. Doktor babamın çabasını görünce olan parayı almış ama kendi adını bana vermiş. Ronaldo adı buradan geliyor.

"VALLADOLİD'İ TUTMAYA ÇALIŞACAĞIM"

Bana 'Sen futbolun Michaeliordan'ısın' diyorlardı. Biri benim 256 tane bacak arası attığım pozisyonların videosunu yapmış, ben o kadar hatırlamıyorumdur. Farklı bir hayatım var. Evden ofise, ofisten eve bir hayat. Sonuna kadar futbol topunun peşinden gitmeyi tercih ettim. Sonsuza kadar futbolun içinde kalamam. Çünkü, geleceğimde başka şeyler de var. Ancak bunlar hakkında konuşmak için erken. Kulübümü daha da ileriye, daha da güzel ve büyük bir yere taşımak istiyorum. Ondan sonra bakarız. Şimdilik, Valladolid için çalışmaya ve takımı La Liga'da tutmaya çalışacağım.

"O İKİ GOL KAVGAMI TEMSİL EDER"

Tüm gollerimi seviyorum, hepsi benim bebeklerim gibi. Almanya'ya karşı finalde attığım 2 gol özellikle favorilerim. O finalden 2 yıl önce sakatlıklarımdan ötürü bir daha futbol oynayamayacağım konuşuluyordu. Tekrar oynadım. Dünya Kupası'nda gol kralı oldum ve kazandım. iki gol, benim geri dönüş için verdiğim büyük kavgamı temsil eder.

"SAÇLARIM GERÇEKTEN KORKUNÇTU"

2002 Dünya Kupası'nda saçlarım gerçekten çok korkunçtu. Tüm annelerden, bana özenerek saçlarını öyle kesen çocuklar adına özür diliyorum" dedi gülerek.

"FİNALDEN ÖNCE SAKATLIĞIM NÜKSETTİ"

Saçlarımı gören gazeteciler sakatlığımı unuttu. Finalden önce sakatlığım nüksetti. 1998 Dünya Kupası finalinden önce yaşadığım sakatlığım. Gece yarısı bir anda acıyla uyanınca çok garip hissettim. Tekrar olmasını istemedim. Bunu tekrar yaşayamazdım. Uyuyamıyordum. Dida'yı buldum, 'Beni bırakma, benimle sürekli konuş' dedim. Final maçı için otelden ayrılana kadar yanımda kaldı.

"BANA İSTER 'ŞİŞMAN', İSTER 'UCUBE' DESİNLER"

insanlar beni nasıl hatırlarsa hatırlasın. Kimi 'Şişman' desin, kimisi 'Ucube' desin. Ben elimden geleni yaptım. Harika bir kariyerim oldu. Şimdi yeni bir kariyere başladım. Bence elimden gelenin en iyisini yaptım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.