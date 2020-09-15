Brezilyalı boksör Pancera, 5 aylık hamile olan sevgilisini döverek öldürdü Brezilyalı boksör Rezno Pancera, hamile olan sevgilisi Micaela Sabrina Zalazar'ı dövdü. Zalazar, aldığı darbeler sonrasında hayatını kaybetti.

Brezilyalı boksör Rezno Pancera beş aylık hamile olan 27 yaşındaki kız arkadaşı Micaela Sabrina Zalazar'ı Buenos Aires şehrinde bulunan evlerinde döverek öldürdü.

25 yaşındaki boksör kız arkadaşını hastaneye götürdü. Kolunda kırık ve karnında kanama oluşan Zalazar'ın bebeği aldığı darbeler nedeniyle annesinin karnında öldü. Bu gelişmenin ardından polis Rezno'yu gözlatına aldı. İki çocuk annesi olan Zalazar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BREZİLYALI BOKSÖR TUTUKLANDI

Polis, daha önce Zalazar'ın polise iki kez Rezno'nun kendisine şiddet uyguladığını, rapor ettiğini ancak gözaltına alınan Rezno'nun Zalazar'ın kendisini affetmesi üzerine serbest kaldığını söyledi. Brezilyalı boksör tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zalazar'ın iki farklı ilişkiden olan iki çocuğunu babalarına verildi.