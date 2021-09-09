Brentford, Fenerbahçe'den ayrılan Mathias Zanka'yı kadrosuna kattı
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Brentford, Fenerbahçe'den ayrılan Mathias Zanka'yı kadrosuna kattı

Brentford, Fenerbahçe'den ayrılan Mathias Zanka'yı kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, Fenerbahçe'den ayrılan Danimarkalı oyuncu Mathias Zanka ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, Fenerbahçe'den ayrılan Danimarkalı oyuncu Mathias Zanka ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki defans oyuncusu ile 1+1 yıllığına anlaşma sağlandığı belirtildi.

Danimarka Milli Takımı'nda 35 maçta görev alan Zanka, 2017-19 yılları arasında formasını giydiği Huddersfield Town takımıyla Premier Lig deneyimi yaşamıştı.

Fenerbahçe, 2019'da kadrosuna katmasının ardından Fortuna Düsseldorf ve Kopenhag takımlarına kiraladığı Zanka'nın devam eden sözleşmesini feshetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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Brentford, Fenerbahçe'den ayrılan Mathias Zanka'yı kadrosuna kattı - Haberler Spor
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