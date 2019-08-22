Brent petrol fiyatları 60 doların üzerinde tutundu

22.08.2019 10:48

– Brent petrol fiyatları, ABD stoklarında görülen beklenti üzerindeki düşüş etkisiyle 60 doların üzerinde tutundu, ancak küresel ekonomik durgunluk endişeleri, artışı sınırladı.

Financial Times (FT) gazetesi, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşma olmadan ayrılmasının (Brexit) acil petrol rezervleri üzerinde de olumsuz etkisi olacağını yazdı. Gazeteye göre bu durumda Birleşik Krallık'ın rezervleri yüzde 50'den fazla azalacak. Birleşik Krallık petrol endüstrisi de, ABD ve Birleşik Krallık ile İran arasındaki gerginliklerin, Ortadoğu'dan petrol nakliyesine önemli bir tehdit oluşturduğu uyarısı yaptı.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.12 düşüşle 60.23 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.18 artışla 55.7 dolardan işlem görüyor.

Metal fiyatları, yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Temmuz ayı toplantısı notlarını beklerken düştü ancak altın 1,500 doların üstüne tutundu.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.79 düşüşle 17.015 dolardan,

altın, yüzde 0.39 düşüşle 1,509.7 dolardan,

bakır, yüzde 0.97 düşüşle 2.5605 dolardan,

platin, yüzde 0.56 düşüşle 853.1 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.75 düşüşle 1,454.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 277 liraya, çeyrek altın 452 liraya, Cumhuriyet altını da 1,872 liraya yükseldi.

Kaynak: DHA

- İstanbul