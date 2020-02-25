Bradley Beal’dan Kobe sonrası bir ilk

25.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 25.02.2020 20:15

2012 Draftı’nın üç numaralı seçimi Bradley Beal, kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. 26 yaşındaki oyuncu, Washington Wizards formasıyla yaptıklarıyla sezonun en iyi oyuncuları arasına adını yazdırmış durumda.

Beal, iki gece önceki Chicago Bulls deplasmanında 15/27 saha içi isabeti üreterek tam 53 sayı bulmuştu. Geçtiğimiz gece ise rakip lig lideri Milwaukee Bucks’tı. Beal bu sefer 19/33 isabetle tam 55 sayı buldu. Wizards’lı oyuncu böylelikle Kobe Bryant'tan sonra iki maç üst üste 50 sayı barajını aşan ilk oyuncu oldu. Kobe bunu 2007 yılının ayında yapmıştı.

Beal, her ne kadar bu bireysel performanslarıyla takımını iki maçta da galibiyete taşımamış olsa da, sezonun en iyi oyuncularından biri ve takımın play-off potasına yakın olmasındaki en büyük faktör.

Şubat ayında oynadığı dokuz maçta 36,2 sayı ortalaması tutturan Beal, bunun yanına ortalama 3,7 ribaund ve 4,1 asisti de ekledi. 26 yaşındaki şutör guard’ın sezon sayı ortalaması ise 30,1. Bu alanda James Harden’ın hemen arkasında ikinci sırada yer alyıor. Maç başına altı asist yapan Beal, bu alanda ise lig 22.’si. Wizards’ı oyuncu ayrıca maç başına 22,83 verimlilik puanıyla NBA’de 15. sırada yer alıyor.

Washington Wizards şu ana dek oynadığı 56 maçın 20’sini kazandı ve Doğu Konferansı’nda -57 maçta 25 galibiyeti bulunan Orlando Magic’in hemen arkasında- dokuzuncu sırada bulunuyor.