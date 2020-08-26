Bournemouth'lu Jefferson Lerma, Galatasaray'da oynamak istiyor Kolombiya basını, Galatasaray'ın gündeminde yer alan ön libero Jefferson Lerma'nın fikir değiştirdiğini ve sarı kırmızılı kulüpte forma giymeye sıcak baktığını yazdı.

Radamel Falcao ve James Rodriguez nedeniyle sık sık Kolombiya basınında yer alan Galatasaray için bir iddia daha ortaya atıldı.

Son olarak El Espectador gazetesi, Falcao'nun maaşında indirim yaparak Galatasaray'da kaldığını belirtti.

Ayrıca sarı-kırmızılıların, James Rodriguez'i ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Bu yüzden daha önce Premier Lig'de oynamaya devam etmek isteyen Jefferson Lerma'nın da fikrinin değiştiği belirtildi.

TEK ENGEL BOURNEMOUTH

Kolombiyalı ön liberonun, artık Galatasaray'a sıcak baktığı ama sarı kırmızılıların henüz Bournemouth'u aşamadığı da haberde yer aldı.