Bottas'tan Yeni İmza
Formula 1'in Fin pilotu Bottas, gelecek sezon da Mercedes takımında mücadele edecek.
Bottas'tan yeni imza
Formula 1'in Fin pilotu Bottas, gelecek sezon da Mercedes takımında mücadele edecek.Formula 1'de bu takımlar klasmanının zirvesinde yer alan Mercedes, Fin sürücüsü Valtteri Bottas'ın sözleşmesini 2018 yılının sonuna kadar uzattığını duyurdu.
Sezonun 14. yarışı Singapur Grand Prix'si öncesi basın toplantısı düzenleyen Bottas, gelecek sene de Mercedes takımı adına yarışmaya devam edeceğini açıkladı.
Toplantıda söz alan Mercedes takımının direktörü Toto Wolff da Bottas'ın takımda kalmaya devam edeceğini vurgulayarak, "Performansındaki istikrar ve yükselen grafiği nedeniyle Bottas ile 2018 yılında da yola devam etmeye karar verdik. Bottas ile takım arkadaşı Lewis Hami·lton'ın kimyalarının birbirine uygun olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Mercedes ile geçen sezon şampiyonluk yaşayan ve ardından emekliliğini açıklayan Nico Rosberg'in yerine getirilen Bottas, bu sezon Rusya ve Avusturya'daki yarışları ilk sırada tamamladı. 28 yaşındaki Bottas, takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın lider konumda bulunduğu pilotlar klasmanında 197 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Kaynak: EuroSport.com