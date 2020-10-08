Bosna Hersek - Kuzey İrlanda UEFA Euro 2021 Play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bosna Hersek - Kuzey İrlanda maçı ne zaman? Ücretsiz, şifresiz mi
08.10.2020 19:32 | Son Güncelleme: 08.10.2020 19:36
Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA Euro 2020 turnuvası Euro 2021'e ertelendi ve turnuva 11 Haziran 2021 tarihinde başlayacak. Turnuvaya katılacak son 4 takım play offun ardından belli olacak. Peki Bosna Hersek - Kuzey İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Euro 2021 Play-off karşılaşmaları bugün yapılacak. Buna göre 4 takım Euro 2021 turnuvasına katılma hakkı kazanacak. Peki Bosna Hersek - Kuzey İrlanda play off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak verilecek? Tüm detaylar haberimizde...
BOSNA HERSEK - KUZEY İRLANDA EURO 2021 PLAY OFF MAÇI NE ZAMAN?
Bosna Hersek - Kuzey İrlanda Euro 2021 play off eleme maçı bugün 8 Ekim Perşembe günü oynanacak.
BOSNA HERSEK - KUZEY İRLANDA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Maç 8 Ekim Perşembe saat 21:45 'de başlayacak.
BOSNA HERSEK - KUZEY İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?
Bosna Hersek - Kuzey İrlanda Euro 2021 play off eleme maçı UEFA TV ekranlarında canlı olarak paylaşılacak. Maçı uefa.tv den izleyebilirsiniz.
BOSNA HERSEK - KUZEY İRLANDA ELEME MAÇI NEREDE?
Maç Bilino Polje Stadyumu, Zenica'da oynanacak.