Borussia Dortmund Taraftarları, Federasyonu Protesto Ederek Maça Gelmedi
Dortmund taraftarı, Bundesliga yönetimini pazartesi gününe maç koyduğu için protesto etti, ünlü "Sarı Duvar" tribünü boş kaldı.
Bundesliga'nın 24. haftasında Borussia Dortmund sahasında Augsburg'u ağırladı. Mücadeleye Dortmund taraftarının tepkisi damga vurdu.
Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
GOLLER REUS VE DANSO'DAN
Dortmund'un golünü 16. dakikada Marco Reus kaydetti. Augsburg'un golünü atan isim ise 73'te Danso oldu.
Alınan bu sonuçla milli futbolcularımız Nuri Şahin ve Ömer Toprak'ın formasını giydiği Dortmund puanını 41, Augsburg 32'ye yükseltti.
TARAFTARLAR PROTESTO ETTİ
Dortmund taraftarı, Bundesliga yönetimini pazartesi gününe maç koyduğu için protesto etti ve ünlü 'Sarı Duvar' tribünü boş kaldı.
Borussia Dortmund taraftarı, 81 bin kişilik İduna Parkı her maç doldurarak yıllardır, Bundesliga'nın seyirci rekorunu elinde tutuyordu.
YORUMLAR (7)
-
bizdede gecen yıl gs fb derbısı pazartesıydı. neden mac gs sahasında oldugu ıcın. bu yıldada yapsanıza pazartesı bi derbide gorelım. . . . . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Biz de hakeleri TFF protosto için gitmemliler maça...konuşdun suç ceza ..tepki güzel..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
onların boş hali bile bizden daha dolu bu bir gerçek. .Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
-
Onlar her anlamda yaşam kalitesi ve ilkeleri olan orta doğu ülkesi olmayan toplumlar ve insanlardır paralı satılık şifreli kanallar toplumu sportif bitirmiştir tık yok.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
Tıklımlar tribün tribün...Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır