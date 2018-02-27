Borussia Dortmund Taraftarları, Federasyonu Protesto Ederek Maça Gelmedi

Bundesliga'nın 24. haftasında Borussia Dortmund sahasında Augsburg'u ağırladı. Mücadeleye Dortmund taraftarının tepkisi damga vurdu.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

GOLLER REUS VE DANSO'DAN

Dortmund'un golünü 16. dakikada Marco Reus kaydetti. Augsburg'un golünü atan isim ise 73'te Danso oldu.

Alınan bu sonuçla milli futbolcularımız Nuri Şahin ve Ömer Toprak'ın formasını giydiği Dortmund puanını 41, Augsburg 32'ye yükseltti.

TARAFTARLAR PROTESTO ETTİ

Dortmund taraftarı, Bundesliga yönetimini pazartesi gününe maç koyduğu için protesto etti ve ünlü 'Sarı Duvar' tribünü boş kaldı.

Borussia Dortmund taraftarı, 81 bin kişilik İduna Parkı her maç doldurarak yıllardır, Bundesliga'nın seyirci rekorunu elinde tutuyordu.