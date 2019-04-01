Borussia Dortmund, Shinji Kagawa'nın Bonservis Bedelini Belirledi
Beşiktaş'ın 6 aylığına Borussia Dortmund'dan kiraladığı Shinji Kagawa'nın bonservisi belli oldu. Alman ekibi, Japon oyuncu için 12,5 milyon euro bonservis bedeli istiyor.
Beşiktaş'ın devre arasında Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'dan sezon sonuna dek kiraladığı Shinji Kagawa ile ilgili olarak gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.
LEVERKUSEN VE SCHALKE İSTİYOR
İtalyan menşeili Transfer Market Web adlı internet sitesi, Dortmund yönetiminin 30 yaşındaki Japon futbolcuyu önümüzdeki yaz satmak istediğini yazdı. Adı son dönemlerde Bayer Leverkusen ve Schalke 04 gibi kulüplerle birlikte anılan Kagawa için belirlenin bonservis bedelininse 12,5 milyon euro olduğu öne sürüldü.
JAPONYA MİLLİ TAKIMINA SEÇİLMİŞTİ
Siyah Beyazlılar'da kısa sürede çok iyi bir performans sergileyen yıldız isim, uzun bir aradan sonra ilk kez Japonya Milli Takımı'na seçilmişti. Kagawa'nın Dortmund ile olan kontratı 2020 yazında sona eriyor.
(Fanatik)
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Ne yapacaklardı bedavamı vereceklerdi,üstüne paramı vereceklerdi?! Paralar nerde fiko nerde bu paralar Figo :))Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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manyak besiktas böyle kayar el oglu ye simdi dibine kadarCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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oha beCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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