Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Bundesliga'da heyecan yeniden başladı. Dortmund ile Schalke arasındaki Ruhr derbisinde kazanan, 4-0'lık skorla ev sahibi dortmund oldu.

Borussia Dortmund, koronavirüs sonrası başlayan ligde Schalke 04'ü konuk etti. Ruhr derbisindeki maçtan ev sahibi 4-0 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund maçta etkili olurken, ilk gol 29. dakikada Erling Haaland'dan geldi. Norveçli, sağ kanattan Thorgan Hazard'ın ortasında topu penaltı noktası yakınından dokunarak ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

45'te Dortmund skoru 2-0 yaptı. Kaleci Markus Schubert'in uzaklaştırmak istediği topa Haaland baskı yaptı. Orta sahaya giden top Dortmund'lu oyuncularda kaldı. Julian Brandt'ın ceza sahası sol içine bıraktığı topla buluşan Raphael Guerreiro, çaprazdan sert ve düzgün vurarak kaleciyi çaresiz bıraktı: 2-0.

İKİNCİ YARIDA DA DURMADILAR

İlk yarı bu skorla sona ererken; Borussia Dortmund, 2. yarıya golle başladı. 48'de gelişen Dortmund atağında Erling Haaland topu sol kanada açtı. Julian Brandt, düzelttiği topu ceza sahası sağ ön çizgisi üzerindeki demarke durumdaki Thorgan Hazard'a bıraktı. Belçikalı oyuncunun ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak 3. kez Schalke 04 ağlarıyla buluştu.

Hazard, takımını iyice rahatlatırken; Almanya Ligi'ndeki gol sayısını 37'ye çıkardı ve bu ligdeki en golcü Belçikalı oldu.

63. dakikada Guerrero kendisinin 2, takımının 4. golünü attı. Gelişen Dortmund atağında Haaland, sol kanattan gelen ortayı cezayayı yakınından penaltı noktası üzerine bıraktı. Guerrero, meşin yuvarlağı düzeltip şık bir vuruşla ağlarla buluşturdu ve takımını 4-0 öne geçirdi.

MAÇ FAZLASIYLA FARKI 1'E İNDİRDİ

Borussia Dortmund, sahadan farklı galip ayrılırken; 26 hafta sonunda puanını 54 yaptı. Westfallen ekibi, bir maç fazlasıyla lider Bayern Münih ile arasındaki puan farkını da 1'e indirdi. Schalke 04 ise 37 puanda kaldı ve Şampiyonlar Ligi umutları iyice suya düştü.

Bundesliga'da bugün alınan diğer sonuçlar şöyle;

Augsburg - Wolfsburg: 1 - 2

Fortuna Düsseldorf - Paderborn: 0 - 0

Hoffenheim - Hertha Berlin: 0 - 3

RB Leipzig - Freiburg: 1 - 2