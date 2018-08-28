Borussia Dortmund, Nuri Şahin ve Kagawa'yı Satış Listesine Koydu

Borussia Dortmund'un RB Leipzig ile oynadığı lig maçında 18 kişilik kadroda yer almayan Nuri Şahin ve Shingi Kagawa'yı satması bekleniyor.

Alman basınında yer alan haberde Borussia Dortmund Teknik Direktörü Lucien Favre'nin, kadrosunda düşünmediği Kagawa ve Nuri'nin transfer dönemi bitmeden takımdan ayrılacağı belirtildi. Thomas Delaney, Mahmoud Dahoud, Axel Witsel, Mario Götze, Jadon Sancho gibi isimlerin gerisinde kaldıkları için Nuri ve Kagawa'nın satılması bekleniyor.

KAGAWA'YA 3 BÜYÜKLER TALİP OLMUŞTU

Kagawa için hem Galatasaray, Fenerbahçe ve Belşiktaş hem de Sevilla ve Marsilya'nın ilgisi bulunuyor. Nuri Şahin'in de adı son dönemde Fenerbahçe ile anılmıştı.

Transfer döneminin bitmesine birkaç gün kala iki yıldız oyuncunun geleceğinin kısa süre içerisinde belli olması bekleniyor.