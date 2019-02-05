Borussia Dortmund, Kagawa'nın Bonservisini 8 Milyon Euro Olarak Belirledi
Alman devi Borussia Dortmund, Beşiktaş'a kiraladığı Shinji Kagawa'nın bonservisini 8 milyon euro olarak belirledi.
Beşiktaş'ın transferin son gününde Borussia Dortmund'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa'nın opsiyonunun Beşiktaş'ta olmaması sonrasında Japon futbolcunun sezon sonundaki durumu merak konusu oldu.
Bundesliga ekibiyle sözleşmesi 2020 yılında sona erecek olan futbolcunun sezon sonunda Borussia Dortmund tarafından 8 milyon euro bonservis bedeli beklentisiyle satılması planlanıyor.
MAINICHI DEVREYE GİRİNCE BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞTI
Transferin son gününde Bundesliga'nın bir diğer kulübü Hannover'in de girişimlerde bulunduğu oyuncunun siyah beyazlıların sponsoru Japon medya devi Mainichi'nin devreye girmesiyle İstanbul'un yolunu tuttuğu ve sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta forma giymeyi kabul ettiği belirtildi.
Hannover'in sezon sonunda da Kagawa için girişimlerde bulunacağı aktarılırken Beşiktaş yönetiminin yıldız ismin siyah beyazlılarda kariyerini sürdürmek isteyeceği düşüncesinde olduğu ifade edildi.
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8 milyon Euro’ya vermez Dortmund , yalan haber yapmayın , 15-20 den aşagı vermezCevap Yaz Yayından Kaldır
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polis taraftarın neden önünde? Özel güvenlikler nerede? Bu iş polisin mi yoksa özel güvenliğin mi işi? Ayrıca Türk polisinin değeri yok mu? Polisin futbolcuya araç kapısına kadar eşlik etmesi, kapısını kapatmaya çalışması?Bu japon futbolcu bir devlet büyüğü de değil. Oradaki polis kameraları görünce neden kendisinden geçip, üstüne vazife olmayan işleri yapıyor? Ayrıca o polisin görev emrinde yabancı bir futbolcuya arabasına kadar eşlik etme talimatı var mı ki?Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Bu arada Kagawanın attığı 2 golle 3. sırada Beşiktaş. Sayesinde Averaj yaptı.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Bu çekik gözlü slimani tolgay soldadoyu toplasan üçünden iyi adam eder.Ali koç bu transfer işini hiç bilmiyor.Bütün çöpler bizde hepsi 3. lig topçusuCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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8 e al 20 ye sat. Beşiktaş işi biliyor. . .Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır