Borussia Dortmund, Kagawa'nın Bonservisini 8 Milyon Euro Olarak Belirledi

Beşiktaş'ın transferin son gününde Borussia Dortmund'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa'nın opsiyonunun Beşiktaş'ta olmaması sonrasında Japon futbolcunun sezon sonundaki durumu merak konusu oldu.

Bundesliga ekibiyle sözleşmesi 2020 yılında sona erecek olan futbolcunun sezon sonunda Borussia Dortmund tarafından 8 milyon euro bonservis bedeli beklentisiyle satılması planlanıyor.

MAINICHI DEVREYE GİRİNCE BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞTI

Transferin son gününde Bundesliga'nın bir diğer kulübü Hannover'in de girişimlerde bulunduğu oyuncunun siyah beyazlıların sponsoru Japon medya devi Mainichi'nin devreye girmesiyle İstanbul'un yolunu tuttuğu ve sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta forma giymeyi kabul ettiği belirtildi.

Hannover'in sezon sonunda da Kagawa için girişimlerde bulunacağı aktarılırken Beşiktaş yönetiminin yıldız ismin siyah beyazlılarda kariyerini sürdürmek isteyeceği düşüncesinde olduğu ifade edildi.

(Yeni Şafak)