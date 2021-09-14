Borussia Dortmund, İstanbul'a eksik geliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borussia Dortmund, İstanbul'a eksik geliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Borussia Dortmund, İstanbul'a eksik geliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a konuk olacak Borussia Dortmund'da kamp kadrosu belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a konuk olacak Borussia Dortmund'da kamp kadrosu belli oldu. Alman ekibinin kadrosunda Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagaou, Schulz ve Schmelzer yer almadı.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında yarın saat 19.45'te Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Almanya temsilcisi yarınki müsabaka için yola çıktı. Teknik Direktör Marco Rose yönetimindeki Dortmund'da Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagaou, Schulz ve Schmelzer kamp kadrosunda yer almadı.

Borussia Dortmund'un Beşiktaş ile oynayacağı maçın kamp kadrosunda bulunan isimler şöyle:

"Manuel Akanji, Jude Bellingham, Julian Brandt, Mahmoud Dahoud, Raphael Guerreiro, Erling Haaland, Marwin Hitz, Mats Hummels, Reinier, Ansgar Knauff, Gregor Kobel, Donyell Malen, Thomas Meunier, Youssoufa Moukoko, Marin Pongracic, Felix Passlack, Marco Reus, Luca Unbehaun, Axel Witsel, Marius Wolf."

(İHA)

Borussia Dortmund, İstanbul'a eksik geliyor

Borussia Dortmund, İstanbul'a eksik geliyor

Borussia Dortmund, İstanbul'a eksik geliyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Yevgeniy Ziniçev Şenol Güneş
Magazin Bensu Soral Ferhan Şensoy Kylie Jenner
Spor Cristiano Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Zabihullah Mücahid Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Borussia Dortmund, İstanbul'a eksik geliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 13:12:04. #1.11#