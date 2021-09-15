Borussia Dortmund hocası tribünlere hayran kaldı! Almanya'daki maç için gözdağı verdi
Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu. Alman ekibinin hocası Marco Rose karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada siyah-beyazlı taraftarlara hayran kaldığını belirtirken, "Beşiktaş'ın ihtişamlı taraftarları var. Böyle bir taraftarı olduğu için Beşiktaş deplasmanı herkes için zor. Burada oynayabilmek zor" dedi. Alman hoca, Dortmund'daki maçı dört gözle beklediğini söylerken, "Bizim tribünümüz de çok iyi" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından Alman ekibinin hocası Marco Rose mücadeleyi değerlendirdi. Alman hoca, siyah-beyazlı taraftarlara ayrı parantez açmayı da ihmal etmedi.
"GOL ATTIKTAN SONRA HAKİMİYETİ ELE GEÇİRDİK"
Çok yoğun bir maçtı. Atmosfer çok güzeldi. Güzel bir maç oldu. Arkadan kontraataklar çıkışlar oldu. Çok keyifli bir maç oldu bence. Beşiktaş ilk 15-20 dakikada çok iyiydi. Biz gol atana kadar hakimiyet Beşiktaş'taydı. Biz gol attıktan sonra hakimiyeti ele geçirdik ve domine ettik.
"DORMUND'DAKİ MAÇI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"
Stadyuma gelince; gerçekten muhteşem bir stadyum. Beşiktaş'ın ihtişamlı taraftarları var. Böyle bir taraftarı olduğu için Beşiktaş deplasmanı herkes için zor. Burada oynayabilmek zor. Seyircilerinden güç alıyorlar, bunu da gördük. Beşiktaş, bize karşı çok baskın oynadı. Bence Beşiktaş'ın konumu iyi bir yerde görünmeli. Özellikle Dortmund'daki maçı dört gözle bekliyoruz. Bizim tribünümüz de çok iyi."
Sizce #Beşiktaş - #Dortmund maçını kim kazanır? #BeşiktaşınMaçıVar #BaşarılarBeşiktaş— Haberler.com (@Haberler) September 15, 2021
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