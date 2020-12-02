Borsada şehir endekslerinin değişimi
02.12.2020 18:41 | Son Güncelleme: 02.12.2020 18:45
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA5.314-0,97BIST ANKARA2.196-0,10BIST ANTALYA2.0181,85BIST BALIKESİR1.7850,91BIST BURSA3.5010,57BIST DENIZLI2.830-0,78BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.314
|-0,97
|BIST ANKARA
|2.196
|-0,10
|BIST ANTALYA
|2.018
|1,85
|BIST BALIKESİR
|1.785
|0,91
|BIST BURSA
|3.501
|0,57
|BIST DENIZLI
|2.830
|-0,78
|BIST ISTANBUL
|1.394
|0,05
|BIST IZMIR
|3.109
|0,62
|BIST KAYSERI
|7.279
|-1,03
|BIST KOCAELI
|3.124
|1,21
|BIST KONYA
|2.722
|2,05
|BIST TEKIRDAĞ
|9.025
|-1,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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