Borsada şehir endekslerinin değişimi
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

01.12.2020 18:41 | Son Güncelleme: 01.12.2020 18:45
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA5.3656,09BIST ANKARA2.1982,42BIST ANTALYA1.9821,03BIST BALIKESİR1.7694,93BIST BURSA3.4811,39BIST DENIZLI2.8530,41BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.3656,09
BIST ANKARA2.1982,42
BIST ANTALYA1.9821,03
BIST BALIKESİR1.7694,93
BIST BURSA3.4811,39
BIST DENIZLI2.8530,41
BIST ISTANBUL1.3933,79
BIST IZMIR3.0901,94
BIST KAYSERI7.3552,00
BIST KOCAELI3.0873,49
BIST KONYA2.6672,60
BIST TEKIRDAĞ9.121-2,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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