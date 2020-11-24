Borsada şehir endekslerinin değişimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Borsada şehir endekslerinin değişimi

24.11.2020 18:45 | Son Güncelleme: 24.11.2020 18:48
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA5.332-0,38BIST ANKARA2.2320,10BIST ANTALYA1.9091,29BIST BALIKESİR1.7061,71BIST BURSA3.5070,33BIST DENIZLI2.8640,84BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA5.332-0,38
BIST ANKARA2.2320,10
BIST ANTALYA1.9091,29
BIST BALIKESİR1.7061,71
BIST BURSA3.5070,33
BIST DENIZLI2.8640,84
BIST ISTANBUL1.3900,03
BIST IZMIR3.0351,64
BIST KAYSERI7.3813,88
BIST KOCAELI3.0931,98
BIST KONYA2.489-0,67
BIST TEKIRDAĞ8.948-0,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Reel Kesim Güven Endeksi kasımda azaldı
Reel Kesim Güven Endeksi kasımda azaldı
Finansal hizmetler güven endeksi kasımda azaldı
Finansal hizmetler güven endeksi kasımda azaldı
Yiwu Yarı Maratonu, Yiwu şehrinin tanıtılmasında önemli rol oynadı
Yiwu Yarı Maratonu, Yiwu şehrinin tanıtılmasında önemli rol oynadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala İlham Aliyev Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Deniz Seki Acun Ilıcalı Mustafa Topaloğlu
Spor Falcao Erol Bulut Samet Aybaba Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kaza Medya İstifa Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 18:54:45. #1.15#
title