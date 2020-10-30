Borsada şehir endekslerinin değişimi
30.10.2020 18:41 | Son Güncelleme: 30.10.2020 18:45
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.763 -4,02
BIST ANKARA 1.993 -3,02
BIST ANTALYA 1.704 -1,18
BIST BALIKESİR 1.523 -2,62
BIST BURSA 3.200 -0,57
BIST DENIZLI 2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.763
|-4,02
|BIST ANKARA
|1.993
|-3,02
|BIST ANTALYA
|1.704
|-1,18
|BIST BALIKESİR
|1.523
|-2,62
|BIST BURSA
|3.200
|-0,57
|BIST DENIZLI
|2.605
|-1,45
|BIST ISTANBUL
|1.185
|-1,87
|BIST IZMIR
|2.700
|-0,52
|BIST KAYSERI
|6.278
|-2,19
|BIST KOCAELI
|2.637
|1,05
|BIST KONYA
|2.099
|-3,27
|BIST TEKIRDAĞ
|8.107
|-4,91
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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