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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.046 -3,68
BIST ANKARA 2.067 -3,05
BIST ANTALYA 1.371 -7,52
BIST BALIKESİR 1.229 -2,94
BIST BURSA 2.625 -5,17
BIST DENIZLI 2.

Borsada şehir endekslerinin değişimi
04.08.2020 18:35 | Son Güncelleme: 04.08.2020 18:39

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.046 -3,68
BIST ANKARA 2.067 -3,05
BIST ANTALYA 1.371 -7,52
BIST BALIKESİR 1.229 -2,94
BIST BURSA 2.625 -5,17
BIST DENIZLI 2.324 -5,53
BIST ISTANBUL 1.143 -1,84
BIST IZMIR 2.365 -4,30
BIST KAYSERI 5.412 -3,85
BIST KOCAELI 2.284 -3,50
BIST KONYA 1.484 -7,49
BIST TEKIRDAĞ 7.232 -7,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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